Course de caisse à savon 25 juin 2023 St Remy aux Bois (54290) Commune de Saint Remy aux Bois, 25 juin 2023 08:00, Saint-Rémy-aux-Bois

Dimanche 25 juin, 08h00

L'association entouré de ses bénévoles accueillera autour de 80 concurrents participant au challenge de la ligue qui comporte 8 manches cette année. Le spectacle s'annonce donc au rendez-vous, tous les participants étant ultra motivés pour se qualifier pour le championnat de France 2024 qui se déroulera dans les Cévenols. La catégorie folklore devrait ravir le public également, il n'est donc pas trop tard encore pour construire votre caisse à savon et de vous lancer sur l'événement avec une licence à la journée ouvert à tous de 6 à 99ans

Commune de Saint Remy aux Bois 54290 – ST REMY AUX BOIS Saint-Rémy-aux-Bois 54290 Meurthe-et-Moselle

