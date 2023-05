LES IMITATUEURS BIBI COMEDIA, 3 juin 2023, Saint-RAPHAEL.

Le seul duo d’imitateurs en France ! SUCCÉS FESTIVAL D’AVIGNON OFF Du RIRE, des SKETCHS et des PARODIES déjantées ! Ces imitateurs nouvelle génération bousculent les codes: florilège d’imitations à deux voix et humour corrosif Tout le monde en prend pour son grade, du couple Macron aux donneurs de leçons en tout genre, Emma et Thibaud fracassent les puissants. Sans oublier le cinema (Godard, Ardant…), les émissions TV (Ruquier, CNews…), la chanson française avec J-J Goldman, Véronique Sanson, Gainsbourg et Birkin, Slimane & Vitaa, Julien Doré, Clara Luciani et tous leurs petits camarades de « la nouvelle scène » ! Bref, ç part dans tous les sens et « SATIRE » dans tous les coins ! Avec des textes incisifs et la force comique de leurs binômes, Emma et Thibaud peignent une critique affûtée de notre socièté. Sur un rythme de jeu effréné, les deux complices collent à l’actu et n’ont pas de limites dns leurs délires. Ils sont prêts à tout. Et vous… êtes-vous prêts ? Un spectacle hors du commun. A voir absolument ! LES IMITATUEURS

BIBI COMEDIA Saint-RAPHAEL 35 place Chateaudun Var

