Pourquoi Pas … La Suite BIBI COMEDIA, 13 mai 2023, Saint-RAPHAEL.

Pourquoi Pas … La Suite BIBI COMEDIA. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 18:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Un spectacle comme un premier rencard, comme une évidence, une alchimie, une fusion… Comme ton ex toxique, avec ce goût de ‘reviens-y’. Alors tu fonces chez ton psy… qui va finir par faire un burn-out, parce qu’a priori le voir 12 fois par semaine, c’est TROP !!! #Looser Enfin bref VIENS ! Ce soir, JEREM sera ton Netflix, ta série addictive, sociétale, mélodramatique, entre humour et sensibilité sur fond de tendresse… #FleurBleue. LA SUITE… Un spectacle où tout ce dont va te parler JEREM, est une tranche de ta vie. Un seul en scène où tu te sens en fusion, où des papillons vont naître dans tes yeux. Parce que tu vas pouvoir rire de toi-même, de toutes ces feintes qui nous accompagnent et nous empêchent de dire ce que l’on a vraiment sur le coeur ! C’est toujours sans langue de bois et beaucoup de sensibilité que JEREM parle de nos relations en famille, amoureuses, de nos combats pour réussir à exister et être enfin soi-même. Pourquoi Pas … La Suite

Votre billet est ici

BIBI COMEDIA Saint-RAPHAEL 35 place Chateaudun Var

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici