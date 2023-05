Les Jumelles BIBI COMEDIA, 5 mai 2023, Saint-RAPHAEL.

LES JUMELLES : Le 1er Solo joué en Duo… ou l’inverse ? UN SPECTACLE DOUBLEMENT DÉLIRANT ! Sont-elles une ? Est-elle deux ? Un duo pas comme les autres, original et atypique qui va de surprise en surprise. Les aventures de Mademoiselle Cordin, ancienne 2ème dauphine de son village nivernais (bon, ok, il y avait 3 candidates), où les textes bien ciselés, les jeux de mots et les situations improbables fusent dans ce solo pas comme les autres, frais et pétillant. Du miroir des cabines d’essayages en passant par une parodie du JT plus vraie que nature, à la reconstitution de la véritable incarcération de l’héroïne aux États-Unis, c’est sûr, vous ne verrez plus les choses de la même manière ! Le spectacle « Les JumeLLes » (anciennement « Les Demoiselles ») est un spectacle humoristique original et atypique composé de 2 soeurs jumelles (attention spoilers !) Anne et Sophie Cordin, qui depuis leur plus tendre enfance, ont toujours rêvé de jouer ensemble sur scène. Ainsi, c’est ensemble qu’elles ont écrit et mis en scène ce spectacle non seulement basé sur l’humour mais aussi sur l’ambiguïté du qui est qui, qui joue quand, tantôt une, tantôt deux sur scène, ce qui représente toute la particularité de ce spectacle… Alors n’ayez crainte si vous voyez double, Anne et Sophie Cordin vous feront tourner la tête ! Les Jumelles

BIBI COMEDIA Saint-RAPHAEL 35 place Chateaudun Var

