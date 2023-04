Marché des producteurs et des créateurs locaux 2 D – Route de l’avenir, 22 avril 2023, Saint-Rambert-d'Albon.

Venez découvrir différents producteurs et créateurs locaux.

Ouvert à tous ! Entrée piéton par le portillon coté N7..

2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-22 . .

2 D – Route de l’avenir Autoroute A7 Aire de St rambert d’Albon

Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover different local producers and creators.

Open to all ! Pedestrian entrance by the gate on the N7 side.

Venga a descubrir a diferentes productores y creadores locales.

Abierto a todos Entrada peatonal por la verja del lado de la N7.

Entdecken Sie verschiedene lokale Produzenten und Designer.

Für alle geöffnet! Eingang für Fußgänger durch das Tor auf der Seite der N7.

