invite les usagers de l’autoroute à son Festival musical « Sur une Aire de Musique » les 07, 08, 09 Juillet prochain 7 – 9 juillet 1 Fort de son succès, les aires de services E.Leclerc lancent la 3ème édition du Festival Sur une Aire de Musique » les 07, 08 et 09 Juillet 2023. La musique prend possession de 17 aires d’autoroutes avec un rendez-vous musical unique par son concept de concerts gratuits, ouvert à tous. Cette initiative propose aux usagers de l’autoroute une pause en musique et un réel moment de détente à l’heure des grands départs en vacances. aire de Saint-Rambert-d’Albon ouest A7 aire de Saint-Rambert-d’Albon ouest A7 Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Détails Heure : 08:00 Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Rambert-d'Albon Autres Lieu aire de Saint-Rambert-d’Albon ouest A7 Adresse aire de Saint-Rambert-d’Albon ouest A7 Ville Saint-Rambert-d'Albon Departement Drôme Lieu Ville aire de Saint-Rambert-d’Albon ouest A7 Saint-Rambert-d'Albon

