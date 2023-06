FESTIVAL SILBERMANN SAINT QUIRIN Saint-Quirin, 11 juin 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

Le festival de musique baroque autour de l’orgue Silbermann de Saint-Quirin est de retour ! Des concerts sont programmés dans le village et à Vic-sur-Seille. Les concerts sont gratuits avec plateau.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-11 19:00:00. 0 EUR.

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



The festival of baroque music around the Silbermann organ at Saint-Quirin is back! Concerts are scheduled in the village and in Vic-sur-Seille. Concerts are free of charge, with live music.

Vuelve el festival de música barroca en torno al órgano Silbermann de Saint-Quirin Se han programado conciertos en el pueblo y en Vic-sur-Seille. Los conciertos son gratuitos, con música en directo.

Das Barockmusikfestival rund um die Silbermann-Orgel in Saint-Quirin ist wieder da! Es stehen Konzerte im Dorf und in Vic-sur-Seille auf dem Programm. Die Konzerte sind kostenlos mit Bühne.

Mise à jour le 2023-06-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG