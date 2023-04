RANDO-MOSELLE – RANDO HAUTE CHAPELLE rue du Stade – Village de la randonnée, 29 mai 2023, Saint-Quirin.

Parcourez le massif de Saint Quirin entre forêt, rochers et merveilleux panorama et découvrez l’architecture d’un des plus beaux villages de France dominé par sa Haute Chapelle de style roman.. Tout public

Lundi 2023-05-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-29 17:30:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Walk through the massif of Saint Quirin between forest, rocks and wonderful panorama and discover the architecture of one of the most beautiful villages of France dominated by its High Chapel of Romanesque style.

Recorra el macizo de Saint Quirin entre bosques, rocas y maravillosos panoramas y descubra la arquitectura de uno de los pueblos más bellos de Francia dominado por su Capilla Mayor románica.

Wandern Sie durch das Massiv von Saint Quirin zwischen Wäldern, Felsen und einem wunderbaren Panorama und entdecken Sie die Architektur eines der schönsten Dörfer Frankreichs, das von seiner romanischen Haute Chapelle dominiert wird.

Mise à jour le 2023-04-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG