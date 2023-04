RANDO-MOSELLE – RANDO EN VERS, EN PROSE, A PIED rue du Stade – Village de la randonnée, 29 mai 2023, Saint-Quirin.

Au son des mots, des poèmes, des textes, plongez dans l’ambiance de la forêt vosgienne.. Tout public

Lundi 2023-05-29 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-29 12:00:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



With the sound of words, poems, texts, dive into the atmosphere of the Vosges forest.

Al son de palabras, poemas y textos, sumérjase en la atmósfera del bosque de los Vosgos.

Tauchen Sie beim Klang von Wörtern, Gedichten und Texten in die Atmosphäre des Vogesenwaldes ein.

