RANDO-MOSELLE – RANDO GÉOLOGIE rue du Stade – Village de la randonnée, 29 mai 2023, Saint-Quirin.

Balade commentée sur le thème de la géologie du massif. Tout public

Lundi 2023-05-29 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-29 12:00:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Guided walk on the theme of the geology of the massif

Paseo guiado sobre el tema de la geología del macizo

Kommentierte Wanderung zum Thema Geologie des Massivs

Mise à jour le 2023-04-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG