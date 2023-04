RANDO-MOSELLE – RANDO MUSIQUE ET CONTE rue du Stade – Village de la randonnée Saint-Quirin Catégories d’Évènement: Moselle

RANDO-MOSELLE – RANDO MUSIQUE ET CONTE rue du Stade – Village de la randonnée, 29 mai 2023, Saint-Quirin. Partez à la découverte d’une conteuse et de plusieurs groupes musicaux qui vont enchanter votre balade (en français).. Tout public

Lundi 2023-05-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-29 18:00:00. 5 EUR.

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Discover a storyteller and several musical groups that will enchant your walk (in French). Descubra un cuentacuentos y varios grupos musicales que encantarán su paseo (en francés). Entdecken Sie eine Geschichtenerzählerin und mehrere Musikgruppen, die Ihren Spaziergang verzaubern werden (auf Französisch).

