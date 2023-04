RANDO-MOSELLE – RANDO VTT 22KM Rue du Stade – Village de la randonnée, 28 mai 2023, Saint-Quirin.

Partez accompagné, en VTT pour découvrir le massif de moyenne montagne, la forêt domaniale de Saint-Quirin !. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 11:00:00. 5 EUR.

Rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Leave accompanied, in mountain bike to discover the massif of average mountain, the state forest of Saint-Quirin!

Salga acompañado de una bicicleta de montaña a descubrir el macizo de media montaña, ¡el bosque estatal de Saint-Quirin!

Fahren Sie in Begleitung mit dem Mountainbike los, um das Mittelgebirgsmassiv, den Staatswald von Saint-Quirin, zu entdecken!

Mise à jour le 2023-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG