RANDO-MOSELLE – RANDO FAMILLES rue du Stade – Village de la randonnée, 28 mai 2023, Saint-Quirin.

Marche animée par des contes pour les enfants et leur famille au cœur de la Forêt de la Comtesse jusqu’à la Roche des Fées, en passant par le site de l’ancien château de Turquestein.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



A storytelling walk for children and their families through the heart of the Countess Forest to the Roche des Fées, passing by the site of the former Turquestein Castle.

Un paseo narrativo para niños y sus familias por el corazón del Bosque de la Condesa hasta la Roche des Fées, pasando por el emplazamiento del antiguo Castillo de Turquestein.

Märchenwanderung für Kinder und ihre Familien durch den Wald der Gräfin bis zum Feenfelsen, vorbei an der ehemaligen Burg Turquestein.

