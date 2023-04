RANDO-MOSELLE – MARCHÉ DU TERROIR T DE L’ARTISANAT rue du Stade – Village de la randonnée, 28 mai 2023, Saint-Quirin.

Le Village de la Randonnée est une belle vitrine pour démontrer tout le savoir-faire local. Pour apporter une touche gourmande et artisanale, un marché du terroir et de l’artisanat sera organisé, pour lequel l’ensemble des producteurs et artisans Qualité MOSL a été sollicité, complété par les partenaires locaux qui animent chaque été les traditionnels marchés paysans du territoire.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 19:00:00. 0 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



The Hiking Village is a great showcase to demonstrate all the local know-how. In order to bring a gourmet and artisanal touch, a market of the soil and the craft industry will be organized, for which all the producers and craftsmen Quality MOSL were solicited, supplemented by the local partners who animate each summer the traditional markets peasants of the territory.

El Hiking Village es un gran escaparate del saber hacer local. Para añadir un toque gastronómico y artesanal, se organizará un mercado local, para el que se ha recurrido a todos los productores y artesanos de calidad de la MOSL, complementados por los socios locales que dirigen cada verano los mercados tradicionales de agricultores de la zona.

Das Wanderdorf ist ein schönes Schaufenster, um das gesamte lokale Know-how zu demonstrieren. Für diesen Markt wurden alle Produzenten und Handwerker der MOSL-Qualität gewonnen, ergänzt durch die lokalen Partner, die jeden Sommer die traditionellen Bauernmärkte der Region beleben.

Mise à jour le 2023-04-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG