RANDO-MOSELLE – RANDO SUR LES TRACES DU LOUP rue du Stade – Village de la randonnée, 28 mai 2023, Saint-Quirin.

Partez sur les traces du loup à travers les âges, dans la forêt de Saint-Quirin.

La balade sera commentée par l’association DECOUVERTO.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 10:15:00 ; fin : 2023-05-28 13:45:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Go on the tracks of the wolf through the ages, in the forest of Saint-Quirin.

The walk will be commented by the association DECOUVERTO.

Siga las huellas del lobo a través de los tiempos en el bosque de Saint-Quirin.

El paseo será comentado por la asociación DECOUVERTO.

Begeben Sie sich im Wald von Saint-Quirin auf die Spuren des Wolfs im Laufe der Zeit.

Der Spaziergang wird von der Vereinigung DECOUVERTO kommentiert.

