RANDO-MOSELLE – CHEVAUCHÉE GOURMANDE DU DONON rue du Stade – Village de la randonnée, 28 mai 2023, Saint-Quirin.

Randonnée équestre à la découverte des forêts de Saint-Quirin. Sur itinéraire balisé (environ 20 kms), avec haltes sur le circuit pour se restaurer.

Le repas de midi sera pris à proximité du camping de Saint- Quirin. Possibilité pour les accompagnants de retrouver les cavaliers et partager le repas en commun.

Concernant la restauration : pause apéritive en forêt, puis pour le repas de midi jambon vigneron, buffet de crudités, fromage, avec une boisson au choix.

Dessert à l’arrivée

Uniquement sur inscription : redabresch@gmail.com, les places sont limitées.

Le programme détaillé transmis aux inscrits.

Chaque cavalier devra pouvoir présenter au moment du départ: licence ou assurance responsabilité civile, papiers des chevaux (vaccination à jour). Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. 30 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Horseback riding to discover the forests of Saint-Quirin. On a marked itinerary (about 20 kms), with stops on the circuit to eat.

Lunch will be taken near the campsite of Saint-Quirin. Possibility for the accompanying persons to meet the riders and share the meal together.

Concerning the catering : aperitif break in the forest, then for lunch ham, raw vegetables buffet, cheese, with a drink of your choice.

Dessert on arrival

Only on registration: redabresch@gmail.com, places are limited.

The detailed program will be sent to the registered riders.

Each rider must be able to present at the time of departure: license or civil liability insurance, horse papers (up-to-date vaccination)

Paseo a caballo para descubrir los bosques de Saint-Quirin. Recorrido señalizado (unos 20 km), con paradas para refrescarse.

El almuerzo tendrá lugar cerca del camping de Saint-Quirin. Posibilidad para los acompañantes de encontrarse con los jinetes y compartir la comida juntos.

En cuanto al catering: pausa para el aperitivo en el bosque, luego para el almuerzo jamón de la viña, buffet de verduras crudas, queso, con una bebida a elegir.

Postre a la llegada

Inscripción únicamente: redabresch@gmail.com, las plazas son limitadas.

El programa detallado se enviará a los jinetes inscritos.

Cada jinete debe poder presentar en el momento de la salida: licencia o seguro de responsabilidad civil, papeles del caballo (vacunación al día)

Reittour zur Entdeckung der Wälder von Saint-Quirin. Auf einer markierten Route (ca. 20 km), mit Zwischenstopps auf der Strecke, um sich zu stärken.

Das Mittagessen wird in der Nähe des Campingplatzes von Saint-Quirin eingenommen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Begleitpersonen die Reiter treffen und das Essen gemeinsam einnehmen.

Verpflegung: Aperitifpause im Wald, dann Mittagessen mit Winzerschinken, Rohkostbuffet, Käse, mit einem Getränk nach Wahl.

Dessert bei der Ankunft

Nur auf Anmeldung: redabresch@gmail.com, die Plätze sind begrenzt.

Das detaillierte Programm wird den angemeldeten Teilnehmern übermittelt.

Jeder Reiter muss bei der Abreise Folgendes vorweisen können: Lizenz oder Haftpflichtversicherung, Pferdepapiere (aktuelle Impfungen)

