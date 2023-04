RANDO-MOSELLE – BALADE A LA CHAPELLE DE L’HOR rue du Stade – Village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

Partez à la découverte de la chapelle de L’Hor, édifice religieux remarquable situé dans une nature apaisante !

Un commentaire en français sera dispensé sur place.

Située dans la commune de Métairies-Saint-Quirin, la chapelle de L’Hor fait partie des sept sanctuaires appelés les « Sept Roses » qui sont à découvrir à St-Quirin et dans les communes dépendantes de son ancien prieuré. La chapelle de L’Hor est la « rose bleue ».. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-27 12:00:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Discover the chapel of L’Hor, a remarkable religious building located in a peaceful nature!

A commentary in French will be provided on site.

Located in the commune of Métairies-Saint-Quirin, the chapel of L?Hor is part of the seven sanctuaries called the « Seven Roses » which are to be discovered in St-Quirin and in the communes dependent on its former priory. The chapel of L’Hor is the « blue rose ».

Descubra la capilla de L’Hor, un notable edificio religioso situado en un apacible entorno natural

Se le ofrecerá un comentario en francés in situ.

Situada en la comuna de Métairies-Saint-Quirin, la capilla de L’Hor es uno de los siete santuarios conocidos como las « Siete Rosas » que se pueden descubrir en St-Quirin y en las comunas dependientes de su antiguo priorato. La capilla de L’Hor es la « rosa azul ».

Entdecken Sie die Kapelle von L?Hor, ein bemerkenswertes religiöses Gebäude inmitten einer beruhigenden Natur!

Ein Kommentar in französischer Sprache wird vor Ort gegeben.

Die Kapelle von L?Hor befindet sich in der Gemeinde Métairies-Saint-Quirin und gehört zu den sieben Heiligtümern, die als die « Sieben Rosen » bezeichnet werden und in St-Quirin und den Gemeinden, die von seinem ehemaligen Priorat abhängen, zu entdecken sind. Die Kapelle von L?Hor ist die « blaue Rose ».

Mise à jour le 2023-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG