RANDO-MOSELLE – RANDO SPORTIVE CRÉPUSCULAIRE GRAND ROUGIMONT rue du Stade – Village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

Randonnée sportive crépusculaire a la découverte du Grand Rougimont, repas tiré du sac devant un panorama époustouflant.

Retour dans la nuit, amener lampe frontale et son repas.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 17:30:00 ; fin : 2023-05-27 22:30:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Twilight hike to discover the Grand Rougimont, lunch from the bag in front of a breathtaking panorama.

Return in the night, bring a headlamp and your meal.

Excursión crepuscular para descubrir el Grand Rougimont, con almuerzo para llevar ante un panorama impresionante.

Regreso por la noche, con linterna frontal y comida.

Sportliche Wanderung in der Dämmerung, um den Grand Rougimont zu entdecken. Das Essen wird vor einem atemberaubenden Panorama aus dem Rucksack geholt.

Rückkehr in der Nacht, Stirnlampe und Essen mitbringen.

Mise à jour le 2023-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG