RANDO-MOSELLE – DE GRÈS EN FORÊT rue du Stade – Village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

Une randonnée qui vous fera découvrir l’histoire du Grès rose des Vosges, emblème de notre patrimoine naturel, et prendre conscience des enjeux de la forêt vosgienne à l’heure du changement climatique.

Une pause en-cas (à fournir) est prévue au cours de la randonnée.

Cette randonnée se fait en collaboration avec l’ONF (Office National des Forêts).. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-27 13:00:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



A hike that will make you discover the history of the Vosges pink sandstone, emblem of our natural heritage, and become aware of the challenges of the Vosges forest at a time of climate change.

A snack break (to be provided) is planned during the hike.

This hike is done in collaboration with the ONF (Office National des Forêts).

Una excursión que le hará descubrir la historia de la arenisca rosa de los Vosgos, emblema de nuestro patrimonio natural, y tomar conciencia de los retos a los que se enfrenta el bosque de los Vosgos en una época de cambio climático.

Durante la ruta está prevista una pausa para un tentempié.

Esta excursión se realiza en colaboración con la ONF (Office National des Forêts).

Bei dieser Wanderung lernen Sie die Geschichte des rosa Sandsteins der Vogesen kennen, der ein Wahrzeichen unseres Naturerbes ist, und werden sich der Herausforderungen bewusst, die der Klimawandel für den Wald in den Vogesen mit sich bringt.

Während der Wanderung ist eine Snackpause vorgesehen (bitte selbst mitbringen).

Diese Wanderung findet in Zusammenarbeit mit dem ONF (Office National des Forêts) statt.

Mise à jour le 2023-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG