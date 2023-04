RANDO-MOSELLE – RANDO PETIT TRAPPEURS, EN PISTE ! rue du Stade – Village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

Découvrir en famille la forêt, ses odeurs, ses sons, ses arbres et leur contact, …. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:30:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Discover with your family the forest, its smells, its sounds, its trees and their contact, ?

Descubra el bosque en familia, sus olores, sus sonidos, sus árboles y su contacto, ?

Mit der Familie den Wald, seine Gerüche, seine Geräusche, seine Bäume und deren Kontakt entdecken, ?

Mise à jour le 2023-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG