RANDO-MOSELLE – RANDO CANINE rue du Stade – Village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

Découvrez la forêt de Saint-Quirin, en obtenant des conseils sur le comportement animal.

Les chiens doivent obligatoirement être en laisse.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Discover the forest of Saint-Quirin, getting advice on animal behavior.

Dogs must be on a leash.

Descubra el bosque de Saint-Quirin, recibiendo consejos sobre el comportamiento de los animales.

Los perros deben llevar correa.

Entdecken Sie den Wald von Saint-Quirin und erhalten Sie Tipps zum Tierverhalten.

Hunde müssen zwingend an der Leine geführt werden.

Mise à jour le 2023-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG