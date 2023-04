RANDO-MOSELLE – CIRCUIT DE LA PRIORALE rue du Stade – Village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

De l’abri des Baronnies au sentier des bornes se révèle l’histoire des conflits des limites des Territoires des seigneuries et duchés des bords de la Sarre blanche au 18ème siècle.

Au retour belles constructions de grès des Vosges.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



From the Baronnies shelter to the milestone path, the history of the boundary conflicts of the lordships and duchies on the banks of the White Saar in the 18th century is revealed.

On the way back you will see beautiful Vosges sandstone buildings.

Desde el refugio de los Baronnies hasta el sendero de los hitos, se desvela la historia de los conflictos fronterizos de los señoríos y ducados a orillas del Sarre en el siglo XVIII.

En el camino de vuelta podrá contemplar bellos edificios de arenisca de los Vosgos.

Vom Abri des Baronnies bis zum Pfad der Grenzsteine wird die Geschichte der Grenzkonflikte zwischen den Territorien der Herrschaften und Herzogtümer an der Weißen Saar im 18.

Jahrhundert. Auf dem Rückweg sind schöne Bauwerke aus Vogesensandstein zu sehen.

