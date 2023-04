RANDO-MOSELLE – ÉCRITURE ET NATURE rue du Stade – Village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

Entrer dans sa présence et un niveau de conscience différent de l’ordinaire pour percevoir la nature autrement.

Se laisser aller à son ressenti, à son imaginaire, au travers de tout ce que la nature nous offre d’expérience, au cours de cette balade où nous serons invités à trouver notre rythme intérieur, qui est souvent beaucoup plus lent que celui de notre quotidien.

Une invitation à se reconnecter à soi, aux éléments, à l’harmonie et à la beauté des choses simples, de prendre un grand bol d’air et de présence à soi.. Adultes

Samedi 2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. 15 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



To enter in its presence and a level of consciousness different from the ordinary to perceive the nature differently.

Let yourself go to your feelings, to your imagination, through all that nature offers us in experience, during this walk where we will be invited to find our inner rhythm, which is often much slower than that of our daily life.

An invitation to reconnect to oneself, to the elements, to the harmony and beauty of simple things, to take a deep breath of air and presence to oneself.

Entrar en la propia presencia y en un nivel de conciencia diferente del ordinario para percibir la naturaleza de otra manera.

Dejarse llevar por los sentimientos, la imaginación, a través de todo lo que la naturaleza nos ofrece de experiencia, durante este paseo en el que se nos invitará a encontrar nuestro ritmo interior, a menudo mucho más lento que el de nuestra vida cotidiana.

Una invitación a reconectar con uno mismo, con los elementos, con la armonía y la belleza de las cosas sencillas, a respirar profundamente y a estar presente con uno mismo.

In die eigene Präsenz und eine andere Bewusstseinsebene als die gewöhnliche eintreten, um die Natur anders wahrzunehmen.

Auf diesem Spaziergang werden wir aufgefordert, unseren inneren Rhythmus zu finden, der oft viel langsamer ist als der unseres Alltags.

Eine Einladung, sich wieder mit sich selbst, den Elementen, der Harmonie und der Schönheit der einfachen Dinge zu verbinden, frische Luft zu schnappen und bei sich selbst zu sein.

Mise à jour le 2023-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG