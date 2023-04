RANDO-MOSELLE – RANDO ARCHÉOLOGIE rue du Stade – Village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

Dans le cadre d’une jolie randonnée en forêt, découvrez les dernières fouilles archéologiques inédites du site du Sauvageon.

Cette randonnée sera commentée en français par l’association ARAPS qui a découvert le site.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 16:30:00. 5 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



During a nice hike in the forest, discover the last unpublished archaeological excavations of the Sauvageon site.

This hike will be commented in French by the ARAPS association which discovered the site.

Durante un hermoso paseo por el bosque, descubra las últimas excavaciones arqueológicas inéditas en el yacimiento de Sauvageon.

Esta caminata será comentada en francés por la asociación ARAPS que descubrió el yacimiento.

Entdecken Sie im Rahmen einer schönen Waldwanderung die letzten unveröffentlichten archäologischen Ausgrabungen der Stätte Sauvageon.

Die Wanderung wird von der Vereinigung ARAPS, die die Ausgrabungsstätte entdeckt hat, auf Französisch kommentiert.

