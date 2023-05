RANDO-MOSELLE – VILLAGE TOURISME ET NATURE rue du Stade – Village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

Ce pôle du village de la randonnée sera dédié à la promotion des activités touristiques, de pleine nature, et à la sensibilisation de l’Environnement au titre de la Reconnaissance Réserve de Biosphère par l’UNESCO.

Un grand nombre de structures locales et mosellanes ont été sollicités pour participer à l’animation : les Institutions touristiques (Offices de tourisme mosellans, Moselle Attractivité), les associations de marche (Fédérations et clubs Vosgiens), les associations et prestataires de cycle (Cyclo Club, les loueurs de vélo du territoire), les associations de sensibilisation à l’Environnement (LOREEN, CEN, LPO) et Institutions travaillant sur les thématiques du développement durable (PETR avec la Réserve de Biosphère Moselle Sud, la mobilité avec la CCSMS, l’ONF…).. Tout public

Lundi 2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 19:00:00. 0 EUR.

rue du Stade – Village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



This hiking village will be dedicated to the promotion of tourist activities, outdoor activities, and environmental awareness as part of the UNESCO Biosphere Reserve recognition.

A large number of local and Moselle structures have been asked to participate in the animation: tourist institutions (Moselle Tourist Offices, Moselle Attractiveness), walking associations (Vosges federations and clubs), associations and cycle service providers (Cyclo Club, bicycle rental companies in the area), associations for environmental awareness (LOREEN, CEN, etc.), and the local authoritiesEnvironment (LOREEN, CEN, LPO) and institutions working on sustainable development themes (PETR with the South Moselle Biosphere Reserve, mobility with the CCSMS, the ONF?)

Esta aldea del senderismo estará dedicada a la promoción de actividades turísticas y al aire libre, y a la sensibilización sobre el medio ambiente en el contexto de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Se ha solicitado la participación de un gran número de organizaciones locales y del Mosela: instituciones turísticas (Oficinas de Turismo del Mosela, Moselle Attractiveness), asociaciones de senderismo (federaciones y clubes de los Vosgos), asociaciones ciclistas y proveedores de servicios (Cyclo Club, empresas locales de alquiler de bicicletas), asociaciones de sensibilización medioambiental (LOREEN, CEN, etc.) y autoridades localesMedio ambiente (LOREEN, CEN, LPO) e instituciones que trabajan en temas de desarrollo sostenible (PETR con la Reserva de la Biosfera del Mosela Meridional, movilidad con la CCSMS, la ONF, etc.).

Dieses Zentrum des Wanderdorfes wird der Förderung von Tourismus- und Naturaktivitäten sowie der Sensibilisierung für den Umweltschutz im Rahmen der Anerkennung als Biosphärenreservat durch die UNESCO gewidmet sein.

Zahlreiche lokale und moselländische Strukturen wurden gebeten, an der Animation teilzunehmen: Tourismusinstitutionen (Fremdenverkehrsämter der Mosel, Moselle Attractivité), Wandervereine (Vogesenverbände und -clubs), Fahrradvereine und -anbieter (Cyclo Club, Fahrradverleiher der Region), Vereine zur Sensibilisierung für die Natur (z. B. für den Naturschutz) und die Umwelt (z. B. für den Schutz der Natur)(LOREEN, CEN, LPO) und Institutionen, die sich mit Themen der nachhaltigen Entwicklung befassen (PETR mit dem Biosphärenreservat Moselle Sud, Mobilität mit der CCSMS, ONF usw.).

Mise à jour le 2023-04-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG