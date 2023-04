RANDO-MOSELLE – VILLAGE TERRE DE JEUX rue du Stade – village de la randonnée, 27 mai 2023, Saint-Quirin.

Dans le cadre de la labellisation « Terre de Jeux » de la Communauté de communes, gage d’engagement pour faire vivre et sensibiliser à la pratique sportive en prévision des Jeux Olympiques 2024.

L’objectif du Pôle TERRE DE JEUX est de proposer aux associations et clubs sportifs du territoire un espace de valorisation et d’initiation à la pratique de leurs sports.

Deux athlètes locaux en préparation pour les JO 2024 seront sollicités pour participer au rayonnement de leurs disciplines sur le territoire. Il s’agit d’Augustin BEY pour ses performances au saut en longueur et Lucas Kryzs, tireur à la carabine, évoluant en haut niveau dans sa discipline.

Parmi les associations sollicitées : le Cercle d’Escrime de Sarrebourg qui organise chaque année le Challenge Internationale Handisport, l’association de tir à l’arc, de boxe, de judo, d’athlétisme, de tir, ou encore l’Office Territorial du Sport de la Santé et de la Nature (OT2SN).. Tout public

Lundi 2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 19:00:00. 0 EUR.

rue du Stade – village de la randonnée

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Within the framework of the labeling « Land of Games » of the Community of communes, pledge of commitment to make live and raise awareness to the practice of sports in anticipation of the Olympic Games 2024.

The objective of the « Land of Games » is to offer to the associations and sports clubs of the territory a space of valorization and initiation to the practice of their sports.

Two local athletes preparing for the 2024 Olympics will be asked to participate in the promotion of their disciplines in the region. They are Augustin BEY for his performances in long jump and Lucas Kryzs, rifle shooter, evolving in high level in his discipline.

Among the associations that have been approached: the Sarrebourg Fencing Circle, which organizes the International Handisport Challenge every year, the archery, boxing, judo, athletics and shooting associations, and the Territorial Office for Sport, Health and Nature (OT2SN).

En el marco de la etiqueta « Tierra de Juegos » de la Mancomunidad de Municipios, un compromiso de promoción y sensibilización del deporte con vistas a los Juegos Olímpicos de 2024.

El objetivo de la agrupación « Tierra de Juegos » es ofrecer a los clubes y asociaciones deportivas locales un espacio de promoción y presentación de sus deportes.

Dos atletas locales que se preparan para los Juegos Olímpicos de 2024 participarán en la promoción de sus disciplinas en la región. Se trata de Augustin BEY, por su actuación en salto de longitud, y de Lucas Kryzs, tirador de rifle, de alto nivel en su disciplina.

Entre las asociaciones participantes figuran el Cercle d’Escrime de Sarrebourg, que organiza anualmente el Challenge Internationale Handisport, las asociaciones de tiro con arco, boxeo, judo, atletismo y tiro, y la Office Territorial du Sport de la Santé et de la Nature (OT2SN).

Im Rahmen der Auszeichnung der Communauté de communes als « Terre de Jeux » (Land der Spiele), die ein Zeichen des Engagements für die Förderung und Sensibilisierung für die sportliche Betätigung im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 ist.

Das Ziel des Zentrums TERRE DE JEUX besteht darin, den Sportverbänden und -vereinen der Region einen Raum zur Aufwertung und Einführung in die Ausübung ihrer Sportarten anzubieten.

Zwei lokale Athleten, die sich auf die Olympischen Spiele 2024 vorbereiten, werden gebeten, sich an der Verbreitung ihrer Sportarten in der Region zu beteiligen. Es handelt sich um Augustin BEY für seine Leistungen im Weitsprung und Lucas Kryzs, Gewehrschütze, der sich in seiner Disziplin auf hohem Niveau bewegt.

Zu den angefragten Vereinen gehören der Cercle d’Escrime de Sarrebourg, der jedes Jahr die Challenge Internationale Handisport organisiert, der Bogenschützen-, Box-, Judo-, Leichtathletik- und Schützenverein sowie das Office Territorial du Sport de la Santé et de la Nature (OT2SN) (Territorialbüro für Sport, Gesundheit und Natur).

