SOIRÉE CONCERTS, 22 avril 2023, Saint-Quirin

Ambiance blues et folk avec deux groupes à l’affiche : Julian The Drifter en première partie (ragtime, country-blues, folk), la French Vapeur ensuite (blues-rock français).

L’Association Parenthèse vous attend nombreux pour cette nouvelle soirée qui s’annonce festive et pleine d’authenticité, comme à chaque fois. Les concerts sont idéalement en extérieur, si la météo le permet.

Le trio La French Vapeur, porté par Bruno Derpmann, infatigable artiste et musicien local, sera à l’affiche de cette nouvelle soirée à la Barakozart. Il nous immergera dans son ambiance blues-rock au travers de ses compositions et sur des textes en français. Il partagera la scène avec le nancéen Julian The Drifter, une référence régionale dans son style country-blues et folk, qui ravira les amateurs du style.

