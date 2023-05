Atelier résidence audiovisuel, 11 août 2023, Saint-Quentin-sur-Indrois.

Le collectif cinesia propose une semaine d’atelier-résidence autour de la création audiovisuelle en immersion dans un cadre bucolique. L’idée ? Faire un film, un clip, une création audiovisuel en seulement 1 semaine. Viens proposer ton projet ou participer à celui de quelqu’un d’autre ! Pour tous..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-18 00:00:00. 80 EUR.

Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The cinesia collective proposes a week of workshop-residence around audiovisual creation in a bucolic setting. The idea? Make a film, a clip, an audiovisual creation in only 1 week. Come and propose your project or participate in someone else’s! For all.

El colectivo cinesia ofrece una semana de taller-residencia sobre creación audiovisual en un entorno bucólico. ¿La idea? Realizar una película, un videoclip, una creación audiovisual en sólo 1 semana. ¡Ven y propón tu proyecto o participa en el de otro! Para todos.

Das Kollektiv cinesia bietet eine einwöchige Workshop-Residenz rund um das audiovisuelle Schaffen in einer bukolischen Umgebung an. Die Idee dahinter? In nur einer Woche einen Film, einen Clip oder eine audiovisuelle Kreation herstellen. Komm und schlage dein Projekt vor oder beteilige dich an dem eines anderen! Für alle.

Mise à jour le 2023-05-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire