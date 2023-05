LES NUITS DE LA MAYENNE – ROMÉO ET JULIETTE Place de la Mairie Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Quentin-les-Anges

LES NUITS DE LA MAYENNE – ROMÉO ET JULIETTE Place de la Mairie, 11 août 2023, Saint-Quentin-les-Anges. Dans le cadre de la 50e édition du festival Les nuits de la Mayenne, le spectale Roméo et Juliette à Saint-Quentin-les-Anges..

Place de la Mairie

Saint-Quentin-les-Anges 53400 Mayenne Pays de la Loire



As part of the 50th edition of the festival Les nuits de la Mayenne, the Romeo and Juliet show in Saint-Quentin-les-Anges. En el marco de la 50ª edición del festival Les nuits de la Mayenne, espectáculo Romeo y Julieta en Saint-Quentin-les-Anges. Im Rahmen der 50. Ausgabe des Festivals Les nuits de la Mayenne wird das Spectaculum Romeo und Julia in Saint-Quentin-les-Anges aufgeführt. Mise à jour le 2023-05-14 par eSPRIT Pays de la Loire

