Journées Européennes Métiers d’Art à Saint-Quentin-la-Poterie 1 et 2 avril Saint-Quentin-la-Poterie

Tous les ans au printemps, partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont le grand rendez-vous culturel des savoir-faire ! Pourquoi tourner autour du pot ? Les Journées Européennes des Métiers d’Art, c’est à Saint-Quentin-la-Poterie que ça se passe, les samedi 1 & dimanche 2 avril 2023.

Pour cette 16e édition, plus de 40 artisans d’art vous proposent démonstrations, ateliers et portes-ouvertes des coulisses de l’atelier.

Le lycée polyvalent des métiers d’art Charles Gide exposera à cette occasion les travaux d’études des différentes filières représentées : taille de pierre, tapisserie d’ameublement, ferronnerie, ébénisterie, montage sur laiton.

Le moyen-métrage « Génération atelier » – un film sur le lycée et les métiers d’art – sera projeté à la médiathèque samedi 1er avril à 11h en présence des réalisatrices, Sophie de Brabandere et Stéphanie Dubus.

La résidence d’artistes qui accueille chaque des céramistes internationaux sera ouverte au public. Vous pourrez ainsi rencontrer Juliang Ma, céramiste chinois, qui développe un projet autour de la recherche d’émaux à partir de terre recyclées.

Le Musée de la Poterie Méditerrannéenne inauguera sa toute nouvelle exposition « Et l’arche de Noë fit escale à Saint-Quentin-la-Poterie » avec des oeuvres exceptionnelles issues de collections privées dont des céramiques signées de Picasso.

La galerie Terra Viva vous accueillera dans ses espaces d’expositions céramique contemporaine également.

Et pour un moment convivial, rejoignez le café céramique et faites-vous plaisir !

Nous sommes impatients de vous faire découvrir notre village labellisé « Ville et Métiers d’Art » et ses nombreuses richesses liées aux savoirs-faires d’excellence qui font la notoriété de Saint-Quentin-la-Poterie.

