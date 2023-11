Ateliers en Fête Saint Quentin la Poterie 30700 Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’Évènement: Gard

Saint-Quentin-la-Poterie Ateliers en Fête Saint Quentin la Poterie 30700 Saint-Quentin-la-Poterie, 9 décembre 2023, Saint-Quentin-la-Poterie. Ateliers en Fête 9 et 10 décembre Saint Quentin la Poterie 30700 Ateliers en Fête – La Tournée de Noël : Les Ateliers de St-Quentin-la-Poterie invitent des artistes et artisans et vous proposent des expositions, dégustations, animations dans tout le village. Un moment convivial, culturel et de nombreuses idées cadeaux. La Tournée du Père Noël change de parure cette année et devient « Ateliers en Fête » :

L’Association des Métiers d’Art de St-Quentin-la-Poterie revient, comme chaque année, le deuxième week-end de décembre pour deux jours festifs. Le principe : chaque Atelier invite un Artiste ou Artisan de son choix, pour présenter ses créations. Un partenariat, qui permet à chaque visiteur, de trouver de nombreuses idées originales et uniques, pour les cadeaux de fin d’année. Un week-end, pour déambuler en famille ou entre amis, découvrir de nouveaux savoir-faire, ou redécouvrir le travail de vos artisans locaux. Différentes surprises vous attendent dans les ateliers décorés pour l’occasion : expositions, démonstrations, dégustations, tombola, le tout dans une ambiance chaleureuse et gourmande. Le Musée de la Poterie Méditerranéenne sera ouvert (10h-12h / 14h-18h) et gratuit tout le week-end. Alors, tous à vos agendas, réservez votre weekend du 9 et 10 décembre (10h à 19h) et pour l’occasion, offrez des créations artisanales ! Saint Quentin la Poterie 30700 Tout le village Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie https://capitale-ceramique.com/fr/agenda/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00 Atrisanat Noël Détails Catégories d’Évènement: Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Autres Lieu Saint Quentin la Poterie 30700 Adresse Tout le village Ville Saint-Quentin-la-Poterie Departement Gard Lieu Ville Saint Quentin la Poterie 30700 Saint-Quentin-la-Poterie latitude longitude 44.044011;4.441131

Saint Quentin la Poterie 30700 Saint-Quentin-la-Poterie Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-la-poterie/