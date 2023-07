Fête du 15 août Saint-Quentin-la-Chabanne, 13 août 2023, Saint-Quentin-la-Chabanne.

Saint-Quentin-la-Chabanne,Creuse

DIMANCHE 13 AOÛT

Traditionnel concours de pétanque en doublettes sur le terrain d’activités communal à 13h30

– Inscription individuelle : 7.50 €

– Inscription par équipe : 15€

MARDI 15 AOÛT

Messe à 15h, suivie de la procession de la Vierge Noire à 16h et pot de l’amitié.

SUNDAY AUGUST 13TH

Traditional pétanque doubles competition on the communal activity ground at 1:30 pm

– Individual registration: 7.50 ?

– Team registration: 15?

TUESDAY AUGUST 15

Mass at 3pm, followed by the procession of the Black Madonna at 4pm and pot de l’amitié

DOMINGO 13 DE AGOSTO

Competición tradicional de dobles de petanca en el campo de actividades comunales a las 13h30

– Inscripción individual: 7,50

– Inscripción por equipos: 15?

MARTES 15 DE AGOSTO

Misa a las 15:00 h, seguida de la procesión de la Virgen Negra a las 16:00 h y de un aperitivo

SONNTAG, DEN 13. AUGUST

Traditioneller Pétanque-Wettbewerb in Doubletten auf dem kommunalen Aktivitätsfeld um 13:30 Uhr

– Anmeldung für Einzelpersonen: 7,50 ?

– Anmeldung pro Team: 15?

DIENSTAG, 15. AUGUST

Messe um 15.00 Uhr, gefolgt von der Prozession der Schwarzen Madonna um 16.00 Uhr und Umtrunk

