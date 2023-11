Goran Bregovic THEATRE DE ST QUENTIN EN YVELINES, 22 décembre 2023, SAINT QUENTIN EN YVELINES.

Goran Bregovic THEATRE DE ST QUENTIN EN YVELINES. Un spectacle à la date du 2023-12-22 à 20:30 (2023-12-22 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle Goran Bregovicthe belly button of the worldMusique Pop/RockDurée : 1h30Reconnaissable entre mille, le style de Goran Bregovic est un mélange incroyablement festif de musique des Balkans et de rock. Accompagné de son Orchestre des Mariages et des Enterrements, l’énergie de cet artiste sans frontières est irrésistible !Goran Bregovic et sa vingtaine de musiciens nous embarquent dans une expérience musicale foisonnante, époustouflante d’énergie et de liberté à laquelle on succombe à coup sûr. Connu notamment pour ses bandes originales des films d’Emir Kusturica, celui qui est tout à la fois compositeur, musicien traditionnel et rock star des Balkans parcourt le monde aux côtés de son Orchestre des Mariages et des Enterrements depuis plus de vingt ans. Avec ses cuivres gitans, percussions orientales, polyphonies féminines bulgares, chœurs masculins classiques, sections de cordes et programmations électroniques, il nous fait vivre une expérience festive hors norme.Mère serbe, père croate, enfance à Sarajevo entre les cloches catholiques, orthodoxes et le chant du muezzin, véritable célébrité du rock dans la Yougoslavie des années soixante-dix et quatre-vingts, Goran Bregovic a développé un style unique qui transcende les cultures, à l’image des trois violons solistes serbe, tunisien et israélien. Doté d’une capacité aiguë à comprendre et assimiler toutes les traditions musicales, il mêle ses expériences pour inventer une musique à la fois universelle et très personnelle. Vêtu de blanc, assis entre son ampli et son ordinateur, une guitare électrique en bandoulière, il semble s’adresser à toutes et à tous sans distinction de race, de sexe, d’âge ou de religion.Guitare, direction musicale, compositions Goran BregovicAvec l’Orchestre des Mariages et des Enterrements, Muharem Redzepi voix et goc, Bokan Stankovic 1ère trompette et flûte, Dragic Velickovic 2ème trompette, Milos Mihajlovic 1ère trombone, Aleksandar Rajkovic 2ème trombone et glockenspiel, Stojan Dimov clarinette et saxophone, Ludmila Radkova-Trajkova, Daniela Radkova-Alexandrova voix, le quatuor à cordes de Belgrade et 6 chanteurs des Chœurs Orthodoxes de BelgradeDirection du chœur Dejan PesicIngénieur son Dusan VasicTour manager Jean BeckerichProduction Sabine Châtel et Maria RankovProduction Zamora Productions Goran Bregovic Goran Bregovic

Votre billet est ici

THEATRE DE ST QUENTIN EN YVELINES SAINT QUENTIN EN YVELINES Place Georges Pompidou Yvelines

30.8

EUR30.8.

