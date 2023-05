ISSUE DE SECOURS Saint-Quentin en Yvelines Bois-le-Roi Catégories d’Évènement: Bois-le-Roi

Seine-et-Marne ISSUE DE SECOURS Saint-Quentin en Yvelines, 21 août 2023, Bois-le-Roi. ISSUE DE SECOURS 21 et 22 août Saint-Quentin en Yvelines Gratuit CDN TRETEAUX DE FRANCE – ILE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES

« Imaginer que s’ouvre à tout âge la possibilité d’entrer en renaissance »

lls sont sept, disons d’âge mûr, sortis par erreur de la maison de repos qui les accueille. La porte de l’issue de secours était entrebâillée, alors pourquoi pas tenter l’aventure ? Partir et se reconnecter à la vie qui palpite, avec le cœur qui bat la chamade. Si les gestes sont maladroits, l’allure fragile, la mémoire vacillante, qu’est- ce qui empêche de se sentir là, tout de suite, totalement vivant ? Saint-Quentin en Yvelines Ile de loisirs Bois-le-Roi 77590 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.74.97.05.90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T16:00:00+02:00 – 2023-08-21T16:40:00+02:00

2023-08-22T17:00:00+02:00 – 2023-08-22T17:40:00+02:00 Vincent Muteau Détails Catégories d’Évènement: Bois-le-Roi, Seine-et-Marne Autres Lieu Saint-Quentin en Yvelines Adresse Ile de loisirs Ville Bois-le-Roi Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Saint-Quentin en Yvelines Bois-le-Roi

Saint-Quentin en Yvelines Bois-le-Roi Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bois-le-roi/

ISSUE DE SECOURS Saint-Quentin en Yvelines 2023-08-21 was last modified: by ISSUE DE SECOURS Saint-Quentin en Yvelines Saint-Quentin en Yvelines 21 août 2023 Saint-Quentin en Yvelines Bois-le-Roi

Bois-le-Roi Seine-et-Marne