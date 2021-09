Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Saint-Quentin Beer Festival Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Saint-Quentin Beer Festival Saint-Quentin, 3 septembre 2021, Saint-Quentin. Saint-Quentin Beer Festival 2021-09-03 – 2021-09-03

Saint-Quentin Aisne Envie de vous amuser dans une ambiance conviviale et familiale ?

Envie de découvrir des brasseurs locaux ?

Envie de concerts ?

Rendez-vous au Beer Festival du 3 au 6 septembre place de l’Hôtel de Ville à Saint-Quentin.

Organisé par Les Boutiques de Saint-Quentin. Les concerts :

– Vendredi à 17h : David en duo

– Vendredi à 18h30 : Justin Blaiz

– Vendredi à 20h30 : Music Factory

– Vendredi à 22h30 : DJ

– Samedi à 14h : K-Leos

– Samedi à 15h30 : Dust

– Samedi à 17h30 : Goldman ensemble

– Samedi à 20h : Tribute ACDC

– Samedi à 22h : DJ

– Dimanche à 14h : Léa Show

– Dimanche à 16h30 : Rollin ans Trumblin

– Dimanche à 18h30 : Music Factory

– Dimanche à 21h : Lazy tribute Noir Désir

– Dimanche à partir de 11h : Millery’s Music Hall Envie de vous amuser dans une ambiance conviviale et familiale ?

Envie de découvrir des brasseurs locaux ?

Envie de concerts ?

Rendez-vous au Beer Festival du 3 au 6 septembre place de l’Hôtel de Ville à Saint-Quentin.

Organisé par Les Boutiques de Saint-Quentin. Les concerts :

– Vendredi à 17h : David en duo

– Vendredi à 18h30 : Justin Blaiz

– Vendredi à 20h30 : Music Factory

– Vendredi à 22h30 : DJ

– Samedi à 14h : K-Leos

– Samedi à 15h30 : Dust

– Samedi à 17h30 : Goldman ensemble

– Samedi à 20h : Tribute ACDC

– Samedi à 22h : DJ

– Dimanche à 14h : Léa Show

– Dimanche à 16h30 : Rollin ans Trumblin

– Dimanche à 18h30 : Music Factory

– Dimanche à 21h : Lazy tribute Noir Désir

– Dimanche à partir de 11h : Millery’s Music Hall lesboutiquesdestquentin@orange.fr +33 3 23 64 68 65 http://les-boutiques-de-saint-quentin.com/ Envie de vous amuser dans une ambiance conviviale et familiale ?

Envie de découvrir des brasseurs locaux ?

Envie de concerts ?

Rendez-vous au Beer Festival du 3 au 6 septembre place de l’Hôtel de Ville à Saint-Quentin.

Organisé par Les Boutiques de Saint-Quentin. Les concerts :

– Vendredi à 17h : David en duo

– Vendredi à 18h30 : Justin Blaiz

– Vendredi à 20h30 : Music Factory

– Vendredi à 22h30 : DJ

– Samedi à 14h : K-Leos

– Samedi à 15h30 : Dust

– Samedi à 17h30 : Goldman ensemble

– Samedi à 20h : Tribute ACDC

– Samedi à 22h : DJ

– Dimanche à 14h : Léa Show

– Dimanche à 16h30 : Rollin ans Trumblin

– Dimanche à 18h30 : Music Factory

– Dimanche à 21h : Lazy tribute Noir Désir

– Dimanche à partir de 11h : Millery’s Music Hall Les Boutiques de Saint-Quentin dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.84807#3.28825