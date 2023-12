Tournoi inter-comités U13 zone nord Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

fin : 2024-01-05 . Dans moins d’un mois, se déroulera le Tournoi Inter-comités de la Zone Nord !

Les 03, 04 et 05 janvier prochain, les meilleurs joueurs et joueuses U13 des comités de la zone nord seront réunis dans la région Saint-Quentinoise ! Ce tournoi accueillera, également, un stage arbitres encadré par Mathieu Hosselet, conseiller technique des officiels de la ligue Hauts-de-France et sert de support de formation pour les BPJEPS de la ligue Hauts-de-France encadré par Rémi Dussart ! Vous retrouverez toutes les infos du tournoi sur la page de l’évènement, TIC U13 2024 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61554004481867 ! 0 . Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

