Jeu de piste : Mission Archéo à Saint-Quentin, 10 mai 2023, Saint-Quentin.

Retrouvez une équipe d’archéologues qui a disparu sur le chantier de fouilles du parvis de la basilique à Saint-Quentin !.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 16:00:00. 0 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



Find a team of archaeologists who have disappeared on the excavation site of the square of the basilica in Saint-Quentin!

Encuentre a un equipo de arqueólogos desaparecidos en las excavaciones de la Basílica de Saint-Quentin

Finde ein Archäologenteam, das auf der Ausgrabungsstätte auf dem Vorplatz der Basilika in Saint-Quentin verschwunden ist!

