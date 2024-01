Concert de jazz au Conseratoire de musique de Saint-Quentin Saint-Quentin, dimanche 4 février 2024.

Concert de jazz au Conseratoire de musique de Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:00:00

fin : 2024-02-04 19:00:00

Concert avec le Baptiste Herbin Trio Django: Baptiste Herbin (s) – Sylvain Romano (b) – André Ceccarelli (dr)

Est-il nécessaire de présenter ce trio exceptionnel ? Baptiste Herbin, André Ceccarelli et Sylvain Romano comptent assurément parmi les tout meilleurs musiciens de jazz français, chacun virtuose de son instrument se frottant depuis ses jeunes années aux plus grands jazzmen.

Ils vous proposent un concert unique résolument tourné vers la musique de Django Reinhardt et agrémenté de quelques compositions personnelles de Baptiste Herbin.

Au conservatoire de musique de Saint-Quentin, 51 ru d’Isle.

Le dimanche 4 février, de 17h à 19h.

Tarifs:

Adulte 15€

Réduit adulte 10€

Etudiant 10€

Gratuit pour les enfants.

51 Rue d’Isle

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



