Atelier Yoga et Voyage sonore Saint-Quentin, dimanche 28 janvier 2024.

Atelier Yoga et Voyage sonore Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 10:00:00

fin : 2024-01-28 11:30:00

1h30 en groupe le dimanche matin pour nettoyer le corps et l’esprit et repartir sur une bonne vibration.

45 minutes de yoga réharmonisant:

réveillez et détoxifier votre corps avec des mouvements amples et des torsions.

Connectez vous à votre énergie vitale par la respiration pour nettoyer en profondeur les toxines.

45 minutes de relaxation au son des bols tibétains et de cristal

pour nettoyer les énergies.

30 .

3 Rue d’Alsace

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



