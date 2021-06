Saint-Quay Toile Saint-Quay-Portrieux, 20 août 2021-20 août 2021, Saint-Quay-Portrieux.

Saint-Quay Toile 2021-08-20 21:30:00 – 2021-08-20 Plage du Casino Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

Séance de cinéma en plein air. Apporter votre chaise, votre serviette (et pour les plus frileux une petite couverture) et vibrez ensemble devant votre film. A l’affiche ce soir : Ready Player One (Spielberg – 2018)

Synopsis : « 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le profil d’un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant… »

