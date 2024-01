Escapade Vénitienne Bal masqué à la Serenissime Kasino Saint-Quay-Portrieux, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10

Dîner spectacle animé par le trio Canzonieri et ses musiques traditionnelles italiennes très festives.

Accompagné par Yannick à la guitare et au chant, et William à l’accordéon, Renato, originaire de la région du Frioul, au nord est de Venise, est le fondateur du groupe Canzonieri dont le répertoire dévoile la diversité des rythmes traditionnels et le caractère authentique des chants populaires italiens.

Venir masqué avec un loup !

Tarif 29 €. Réservation au Kasino au 02 96 70 40 36

.

Kasino 6, Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne



