Histoires de Voir … Domaine de la Trésorerie, 16 octobre 2020 10:00, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

16 – 25 octobre 2020 Sur place Entrée libre du vendredi au dimanche de 10h à 19h, un peu plus tard vendredi soir 06 66 65 95 06, http://www.arttrace.fr

Le Domaine de la Trésorerie vous propose une exposition d’art contemporain avec 4 artistes : Agnès Frattini, Nadège Raineteau, J.François LeMoult peintres et Véro Lombard, slow artiste.

Des créations picturales et sculpturales surprenantes et singulières à voir. Les « aplats énigmatiques et colorés de J.François » contrastent avec les « grains et matières sur toiles de Nadège » où des histoires de voyages et de rencontres se croisent et se décroisent. Déjà emportés par vos émotions, vous vous laisserez ravir par les « huiles arborescentes d’Agnès » qui se détachent de leur châssis pour se mouvoir sur des tissus, comme des histoires qui s’envolent autour des « Boiseaux de Véro », assemblages de matériaux naturels et bois flottés collectés sur les plages ligériennes. Entre rêve et ornithologie, arborescence et couleurs, transparence et opacité, rigueur et mouvement, venez déambuler parmi les œuvres croisées de ces quatre compagnons d’Art et inventer vos propres histoires « Histoires de voir » !

Les artistes seront très heureux de vous rencontrer autour de leurs oeuvres, les 16-17-18 et 23-24-25 octobre. Véro Lombard sera présente uniquement le premier week-end.

Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

vendredi 16 octobre 2020 – 10h00 à 21h00

samedi 17 octobre 2020 – 10h00 à 19h00

dimanche 18 octobre 2020 – 10h00 à 19h00

vendredi 23 octobre 2020 – 10h00 à 19h00

samedi 24 octobre 2020 – 10h00 à 19h00

dimanche 25 octobre 2020 – 10h00 à 19h00