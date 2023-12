DÉFILÉ SAINT-NICOLAS Saint-Privat-la-Montagne, 3 décembre 2023, Saint-Privat-la-Montagne.

Saint-Privat-la-Montagne,Moselle

Défilé dans les rues du village avec chars et fanfare.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Saint-Privat-la-Montagne 57855 Moselle Grand Est



Parade through the village streets with floats and brass band.

Desfile por las calles del pueblo con carrozas y banda de música.

Umzug durch die Straßen des Dorfes mit Festwagen und Musikkapelle.

Mise à jour le 2023-11-29 par AGENCE INSPIRE METZ