Saint-Privat-la-Montagne SAINT-PRIVAT LA PLAGE Saint-Privat-la-Montagne, 8 juillet 2023, Saint-Privat-la-Montagne. Saint-Privat-la-Montagne,Moselle De nombreuses animations : danse de l’été, parcours de motricité, châteaux de sable, balle au camp, basket, foot sur cible…. Tout public

Samedi 2023-07-08 15:00:00 fin : 2023-07-08 19:00:00. 0 EUR. Saint-Privat-la-Montagne 57855 Moselle Grand Est



Numerous activities: summer dance, motor skills course, sand castles, camp ball, basketball, target soccer… Muchas actividades: baile de verano, curso de motricidad, castillos de arena, balón de campamento, baloncesto, fútbol diana, etc. Zahlreiche Animationen: Sommertanz, Motorikparcours, Sandburgen, Lagerball, Basketball, Zielfußball…

