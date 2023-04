SPECTACLE – ÇA PASSE TROP VITE 11 rue du 18 août, 13 mai 2023, Saint-Privat-la-Montagne.

Dans ce spectacle, nous plongeons dans l’univers des bébés et des jeunes parents. Les sujets abordés : sommeil, biberon, allaitement, conseils des grands-mères, grandes gueules des grands-pères, arbre généalogique, couple et sexualité.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . 10 EUR.

11 rue du 18 août

Saint-Privat-la-Montagne 57855 Moselle Grand Est



In this show, we dive into the world of babies and young parents. The subjects covered: sleep, bottle feeding, breastfeeding, advice from grandmothers, grandfathers’ big mouths, family tree, couple and sexuality.

En este programa, nos sumergimos en el mundo de los bebés y los padres jóvenes. Los temas tratados son: el sueño, el biberón, la lactancia materna, los consejos de las abuelas, la bocaza de los abuelos, el árbol genealógico, la pareja y la sexualidad.

In dieser Show tauchen wir in die Welt von Babys und jungen Eltern ein. Die Themen sind: Schlaf, Fläschchen, Stillen, Ratschläge der Großmütter, Großmäuler der Großväter, Stammbaum, Partnerschaft und Sexualität.

Mise à jour le 2023-04-12 par AGENCE INSPIRE METZ