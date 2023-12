MARCHÉ DE NOËL À ST PRIVAT Saint-Privat, 1 décembre 2023, Saint-Privat.

Saint-Privat,Hérault

Marché de noël traditionnel avec artisans créateurs, producteurs, animations et même une tombola..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Saint-Privat 34700 Hérault Occitanie



Traditional Christmas market with creative craftsmen, producers, entertainment and even a tombola.

Tradicional mercado navideño con artesanos creativos, productores, espectáculos e incluso una tómbola.

Traditioneller Weihnachtsmarkt mit kreativen Handwerkern, Produzenten, Animationen und sogar einer Tombola.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT LODEVOIS ET LARZAC