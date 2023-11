Après-midi Activité enfants à Saint-Privat des Près Saint Privat en Périgord, 20 décembre 2023, Saint Privat en Périgord.

Saint Privat en Périgord,Dordogne

Saint-Privat des Près, salle des fêtes.

Après-midi activité enfants proposé par la Bibliothèque à 14h.

Renseignements : 05.53.91.22.87.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Afternoon children’s activity proposed by the Library at 2pm.

Information: 05.53.91.22.87

Saint-Privat des Près, sala de fiestas.

Actividades de tarde para niños organizadas por la biblioteca a las 14.00 h.

Información: 05.53.91.22.87

Saint-Privat des Près, Festsaal.

Nachmittagsaktivitäten für Kinder, die von der Bibliothek um 14 Uhr angeboten werden.

Informationen: 05.53.91.22.87

