Marché de Noël à Saint-Antoine Cumond Saint Privat en Périgord, 17 décembre 2023, Saint Privat en Périgord.

Saint Privat en Périgord,Dordogne

Dimanche 17Décembre

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes à la Salle des Fêtes.

Renseignements : 06 76 96 97 80/ 06 99 76 50 38.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday December 17th

Christmas market organized by the Comité des fêtes at the Salle des Fêtes.

Information: 06 76 96 97 80/ 06 99 76 50 38

Domingo 17 de diciembre

Mercado de Navidad organizado por el Comité des fêtes en la Salle des Fêtes.

Información: 06 76 96 97 80/ 06 99 76 50 38

Sonntag 17Dezember

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Festkomitee in der Salle des Fêtes.

Informationen: 06 76 96 97 80/ 06 99 76 50 38

Mise à jour le 2023-11-22 par Val de Dronne