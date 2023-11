Lecture et dédicaces Madame Vauclaire à Saint-Privat des Près Saint Privat en Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint Privat en Périgord Lecture et dédicaces Madame Vauclaire à Saint-Privat des Près Saint Privat en Périgord, 16 décembre 2023, Saint Privat en Périgord. Saint Privat en Périgord,Dordogne Samedi 16 décembre, lecture et dédicaces Madame Vauclaire à la Bibliothèque.

Renseignements : 05 53 91 22 87.

Saturday December 16, Madame Vauclaire reading and book signing at the Library.

Information: 05 53 91 22 87 El sábado 16 de diciembre, Madame Vauclaire leerá y firmará libros en la biblioteca.

Información: 05 53 91 22 87 Samstag, 16. Dezember, Lesung und Signierstunde Madame Vauclaire in der Bibliothek.

