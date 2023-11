Marché de Noël à Festalemps Saint Privat en Périgord, 26 novembre 2023, Saint Privat en Périgord.

Saint Privat en Périgord,Dordogne

Dimanche 26 novembre à la salle des fêtes de Festalemps, Marché de Noël à partir de 10h organisé par Festalemps Loisirs.

Renseignements: 06 75 78 24 39.

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday November 26 at the Festalemps village hall, Christmas market from 10am organized by Festalemps Loisirs.

Information: 06 75 78 24 39

Domingo 26 de noviembre en el ayuntamiento de Festalemps, mercado de Navidad a partir de las 10 h, organizado por Festalemps Loisirs.

Información: 06 75 78 24 39

Sonntag, 26. November: Weihnachtsmarkt ab 10 Uhr in der Festhalle von Festalemps, organisiert von Festalemps Loisirs.

Informationen: 06 75 78 24 39

Mise à jour le 2023-11-02 par Val de Dronne